Тамми Абрахам попал на радары Аталанты, переговоры с Челси могут начаться уже через несколько дней, сообщает DI Marzio.

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Трансфер английского нападающего будет зависеть от Дувана Сапаты, которым активно интересуется Интер. Если "нерадзурри" все же приобретут форварда Аталанты, то бергамаски сконцентрируются на подписании Тамми.

В прошлом сезоне АПЛ Абрахам провел 22 матча, в которых отметился 6-ю голами. Портал transfermarkt оценивает игрока в 38 млн евро.

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