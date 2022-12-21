Аталанта расширит вместимость только что реконструированного стадиона
Бергамский клуб увеличит вместимость с 21 300 мест до 25 000.
Аталанта завершила реконструкцию домашнего стадиона Джевисс в начале 2022 года. Теперь клуб намерен произвести еще одну реконструкцию, увеличив вместительность до 25 000 мест. Об этом информирует Corriere della Sera.
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Прошлым вечером генеральный директор Лука Перкасси подтвердил во время рождественского ужина, что клуб подписал соглашение о завершении последних работ над трибуной Curva Sud к сентябрю 2024 года.
Отмечается, что под этой трибуной клуб построит небольшой тренажерный зал, чтобы команда могла разогреться и послушать болельщиков непосредственно перед матчами.
Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд