Во Флоренции Аталанте пришлось непросто в том числе из-за кадровой ситуации. Эдерсон и главный тренер команды Гасперини были дисквалифицированы, а лучший бомбардир Серии А Ретеги играл на уколах после полученной травмы и в конце концов был заменён на 55-й минуте. Это были отличные новости для Фиорентины, которая в предыдущем домашнем матче разбила на Артемио Франки Ювентус со счётом 3:0.

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Как раз арендованный у Ювентуса второй лучший бомбардир Серии А Мойзе Кин перед самым перерывом забил единственный мяч в этой встрече. Он обокрал последнего защитника бергамасков Исака Хина в центре поля, убежал с мячом к воротам и, не сближаясь с вратарём соперника, реализовал этот "буллит".

Так претендент на Скудетто Аталанта проиграла свой второй матч подряд и теперь рискует окончательно оторваться от Интера и Наполи. Другие претенденты на чемпионский титул сыграют свои матчи сегодня вечером.

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