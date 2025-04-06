После того, как Рома обошла Лацио в турнирной таблице, следующие 10 дней итальянская пресса назвала для наставника "орлов" Марко Барони "решающими". Римляне должны сдать экзамен на зрелость – после Аталанты их ждали Буде-Глимт и Рома. В противовес всей критике президент "бьянкочелести" выразил готовность продлить контракт с Барони до 2027 года. После таких насыщенных слухами дней тренер Лацио должен был дать реакцию.

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Матч в Бергамо стал игрой с односторонним движением – Аталанта атаковала и владела преимуществом, тогда как римляне бегали в редкие контратаки. Самым активным в составе хозяев неожиданно стал Колашинац – у боснийца было сразу несколько опасных моментов у ворот Мандаса. У Лацио самые лучшие возможности создал Деле-Баширу – оба раза Карнезекки был великолепен.

А затем в середине второго тайма "орлы" забили нелепый мяч. Мандас выбил снаряд на чужую половину поля, где Хин сбил своего партнёра по команде Колашинаца, а затем проиграл верховую дуэль Деле-Баширу. Фисайо скинул мяч на Исакссена, которому оставалось не промахнуться по воротам. Второй матч подряд Хин допустил грубую результативную ошибку! Именно он потерял мяч в игре с Фиорентиной, после чего Мойзе Кин убежал в быструю атаку и забил.

Так Лацио нанёс Аталанте её третье подряд поражение. Единственной неудачей для "орлов" в этой встрече стала травма Тавареша.