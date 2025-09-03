Бавария сделала Аталанте предложение по форварду Адемоле Лукману на 28 млн евро. Однако, как информирует инсайдер Фабрицио Романо, бергамаски даже не отреагировали – "богиня" не стала его рассматривать. Бавария не получила даже отказа.

Лукман получил еще одного топ-претендента

Аталанта не назвала цену, за которую согласилась бы отпустить Лукмана, но отмечается, что, скорее всего, итальянский клуб согласился на сумму около 50 млн евро (сразу или с арендой с обязательством выкупа).

Ранее Аталанта отказала Интеру в продаже Лукмана.

Таким образом, можно констатировать, что ультиматум и бунт нигерийского форварда не сработали. Он отказался тренироваться и играть за Аталанту, несмотря на имеющийся контракт. Луман требовал трансфера в топ-клуб и таким образом пытался надавить на боссов "богини", однако его план потерпел крах.

