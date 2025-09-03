Аталанта проигнорировала предложение Баварии – она даже не ответила отказом
Ультиматум форварда Аталанты Адемолы Лукмана не сработал.
Бавария сделала Аталанте предложение по форварду Адемоле Лукману на 28 млн евро. Однако, как информирует инсайдер Фабрицио Романо, бергамаски даже не отреагировали – "богиня" не стала его рассматривать. Бавария не получила даже отказа.
Лукман получил еще одного топ-претендента
Аталанта не назвала цену, за которую согласилась бы отпустить Лукмана, но отмечается, что, скорее всего, итальянский клуб согласился на сумму около 50 млн евро (сразу или с арендой с обязательством выкупа).
Ранее Аталанта отказала Интеру в продаже Лукмана.
Таким образом, можно констатировать, что ультиматум и бунт нигерийского форварда не сработали. Он отказался тренироваться и играть за Аталанту, несмотря на имеющийся контракт. Луман требовал трансфера в топ-клуб и таким образом пытался надавить на боссов "богини", однако его план потерпел крах.
