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Аталанта продала более 15 тысяч билетов на матч против Шахтера

17:03 21 Читати українською
Аталанта продала более 15 тысяч билетов на матч против Шахтера
Руслан Малиновский в ожидании встречи с донецким Шахтером

Итальянская Аталанта отчиталась о ходе продаж абонементов и билетов на матчи Лиги чемпионов.

По состоянию на вечер вчерашнего дня, 5 сентября, клуб из Бергамо реализовал 15297 билетов. Основная масса из них была реализована через премиальную продажу для владельцев сезонных абонементов.

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Свой первый домашний матч в Лиге чемпионов Аталанта проведет против Шахтера. Он состоится 1 октября на миланском стадионе Сан-Сиро, поскольку домашняя арена клуба из Бергамо находится на реконструкции.

Отметим, что цена пакета билетов на три домашних матча Аталанты в Лиге чемпионов стоит от 120 до 550 евро.

Кроме Шахтера в Лиге чемпионов Аталанта встретится с Манчестер Сити и загребским Динамо.

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