Очередным новичком стал форвард ПСВ Сэм Ламмерс, информирует официальный сайт бергамского клуба. Ранее пресса сообщила сумму трансфера – 9 млн евро с возможными бонусами.

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Ламмерс долго считался одним из главных талантов академии ПСВ. Прошлым летом "фермеры" вернули 23-летнего нападающего после великолепной аренды в Херенвене. Впрочем, Ламмерс так и не получил должной поддержки родного клуба – всего 10 матчей, 3 гола и 1 ассист во всех турнирах сезона 2019/20.

Добавим, что Аталанта начнет новую кампанию 26 сентября – команда Руслана Малиновского поедет в гости к Торино.

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