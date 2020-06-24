Аталанта приобрела конкурента для Малиновского у Ювентуса, – Sky Italy

Аталанта уже начала работу над усилением состава.

Бергамаски договорились с Ювентусом о переходе хавбека Симоне Мураторе, сообщает Sky Italy.

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Официально трансфер будет подтвержден до конца недели, никаких подробностей пока нет. Мураторе восемь лет воспитывался в системе Ювентуса, однако в Серии А так и не дебютировал. Его единственный матч за первую команду туринцев состоялся в декабре прошлого года – однако минута против Байера на групповом этапе Лиги чемпионов.

Добавим, что будущий новичок Аталанты является прямым конкурентом Руслана Малиновского. Основная позиция 22-летнего Мураторе – центральный хавбек, но он также может сыграть и в обороне.

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