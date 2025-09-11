Аталанта готова дать Адемоле Лукману шанс отбелить свое имя в глазах болельщиков.

Нигериец после завершения паузы на сборные должен вернуться в состав "Богини", информирует Sport Mediaset.

Лукман еще в начале августа устроил бунт, требуя трансфер в Интер. Нападающий отказался тренироваться и играть за Аталанту. Впрочем, месяц саги завершился ничем, и бергамаски удержали свою опальную звезду.

Ожидается, что Лукман вскоре возобновит тренировки с партнерами и постепенно реинтегрируется в команду. Вряд ли нигериец сыграет в ближайшем матче Серии А против Лечче, но на Лигу чемпионов его заявили. Аталанта в первом туре еврокубка будет гостить на поле ПСЖ (17 сентября).

