Аталанта представила форму на следующий сезон – Малиновский и компания получили нового спонсора

Аталанта показала экипировку, которую будет носить в домашних матчах кампании 2020/21.

Фотографию игроков в новой форме опубликовал официальный Twitter бергамасков. Основными цветами остались синий и черный, однако вертикальные полосы на футболке стали несколько тоньше.

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Также изменился титульный спонсор Аталанты. Вместо Radici Group на передней части футболки теперь будет надпись Plus500. Контракт с финансовой компанией рассчитан на три следующих сезона. Поставщиком формы для клуба остается Joma.

Напомним, Руслан Малиновский и компания заняли третье место чемпионата Италии, а в Лиге чемпионов смогли дойти до 1/4 финала.

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