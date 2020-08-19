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Аталанта представила форму на следующий сезон – Малиновский и компания получили нового спонсора

17:23 - Читати українською
Аталанта представила форму на следующий сезон – Малиновский и компания получили нового спонсора
Игроки Аталанты / Getty Images

Аталанта показала экипировку, которую будет носить в домашних матчах кампании 2020/21.

Фотографию игроков в новой форме опубликовал официальный Twitter бергамасков. Основными цветами остались синий и черный, однако вертикальные полосы на футболке стали несколько тоньше.

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Также изменился титульный спонсор Аталанты. Вместо Radici Group на передней части футболки теперь будет надпись Plus500. Контракт с финансовой компанией рассчитан на три следующих сезона. Поставщиком формы для клуба остается Joma.

Напомним, Руслан Малиновский и компания заняли третье место чемпионата Италии, а в Лиге чемпионов смогли дойти до 1/4 финала.

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Теги
Украинцы за рубежом Италия Аталанта Аталанта Футбольная форма Руслан Руслан Малиновский
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