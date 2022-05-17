Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский может похвастаться солидным количеством матчей в футболке бергамасков за три года выступлений в Италии.

В воскресенье Аталанта встречалась с Миланом на выезде и уступила (0:2). 29-летний украинский хавбек появился на поле после перерыва, но помочь не сумел. Более того, он получил желтую и из-за перебора предупреждений не сыграет в последнем туре Серии А.

Гениальный и гол Тео после прохода через все поле в видеообзоре матча Милан – Аталанта – 2:0

Но есть и небольшой позитив для Руслан. Поединок с миланцами стал для него юбилейным 100-м в Серии А. За эти три года Малиновский отметился 22 голами и 22 результативными передачами. Всего в футболке "Богини" украинец наиграл 128 матчей. Клуб поздравил хавбека со знаменательным событием.

Напомним, полузащитник сборной Украины перебрался в Бергамо из Генка. Его контракт с Аталантой рассчитан до следующего лета.