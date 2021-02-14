Аталанта поздравила Коваленко с днем рождения на украинском языке
Украинский легионер продолжает принимать поздравления по случаю важной даты.
Сегодня, 14 февраля, полузащитнику сборной Украины и итальянской Аталанты Виктору Коваленко исполнилось 25 лет.
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"С днем рождения, Виктор!"– поздравил клуб из Бергамо на украинском языке нашего соотечественника на своей странице в социальной сети Твиттер.
Напомним, Коваленко присоединился к Аталанте 1 февраля, подписав контракт до лета 2025 года. "Богиня" заплатила за украинского хавбека 700 тысяч евро. Дебютировать за свой новый клуб украинец сможет уже сегодня – в матче 22-го тура Серии А Аталанта на выезде встретится с Кальяри.
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