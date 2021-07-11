Руководство Аталанты из Бергамо не собирается прощаться с универсалом команды Робином Госенсом. На него охотятся туринский Ювентус и Барселона.

"Богиня" решила отпугнуть претендентов на немца космической суммой отступных, сообщает Corriere dello Sport.

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Аталанта готова отпустить Госенса минимум за 50 млн евро. У латераля есть еще два года по контракту с бергамасками. Ни Юве, ни Барселона в условиях вызванного пандемией коронавируса кризисом не в состоянии удовлетворить финансовые аппетиты Аталанты. Скорее всего, фланговый исполнитель продолжит выступления на Атлети Адзурри д'Италия.

В сезоне 2020/21 Робин Госенс провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 8 результативных передач. На Евро-2020 на его счету 4 поединка (1 гол, 2 ассиста).

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