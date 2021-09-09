Аталанта потеряла Луиса Муриеля. Накануне форвард прошел медицинское обследование, которое выявило "большую мышечную травму", сообщает Tutto Atalanta.

Малиновский вернулся к тренировкам в общей группе Аталанты

30-летний колумбиец должен получить неделю отдыха на полноценное восстановление и специальную терапию. Соответственно, участие Муриеля в ближайших двух матчах Серии А (против Фиорентины и Салернитаны 11 и 18 сентября соответственно) и первом туре Лиги чемпионов с Вильярреалом (14 числа) является невозможным.

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К слову, в группе F ЛЧ сезона 2021/22 команда Руслана Малиновского, кроме "Желтой субмарины", будет еще противостоять английскому Манчестер Юнайтед и швейцарскому Янг Бойз.

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