Аталанта потеряла лидера на первый поединок Лиги чемпионов
Главный тренер "Богини" Джан Пьеро Гасперини получил неприятные новости от медицинского штаба.
Аталанта потеряла Луиса Муриеля. Накануне форвард прошел медицинское обследование, которое выявило "большую мышечную травму", сообщает Tutto Atalanta.
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30-летний колумбиец должен получить неделю отдыха на полноценное восстановление и специальную терапию. Соответственно, участие Муриеля в ближайших двух матчах Серии А (против Фиорентины и Салернитаны 11 и 18 сентября соответственно) и первом туре Лиги чемпионов с Вильярреалом (14 числа) является невозможным.
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К слову, в группе F ЛЧ сезона 2021/22 команда Руслана Малиновского, кроме "Желтой субмарины", будет еще противостоять английскому Манчестер Юнайтед и швейцарскому Янг Бойз.
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