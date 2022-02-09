"Сейчас он арендован, но у нас есть опция выкупа. Конечно, мы так и сделаем!

"Тоттенхэм допустил ошибки", – Конте недоволен действиями "шпор" на трансферном рынке

Ромеро идеально подходит для этой лиги. У вас часто возникают проблемы, когда переходишь из другого чемпионата в АПЛ. Впрочем, Кути обладает всеми необходимыми качествами, чтобы показать себя здесь наилучшим образом", – цитирует Конте The Athletic.

Напомним, Тоттенхэм должен отдать Аталанте 50 млн евро за полноценный трансфер Ромеро. Из-за тяжелой травмы аргентинец вылетал на 2,5 месяца, однако это не сказалось на планах "шпор".

Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ