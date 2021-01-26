"История с Брюгге – это вообще смешно. Руслан уже прошел этот этап и о возвращении в Бельгию не может быть и речи. Если бы Руслану нужно было найти команду, мы бы это сделали без проблем и в более сильном чемпионате, чем бельгийский, при всем к нему уважении.

Малиновский нуждается в операции

Другие предложения по Руслану в Аталанты были, но они отвергались. Звонили, пытались узнать его цену. Однако продажа Малиновского в планы итальянского клуба не входит. Конечно, Гасперини своеобразный тренер, но он рассчитывает на Руслана, игрок на 100 процентов входит в его обойму и не собирается отпускать", – цитирует Серебренникова Meta-ratings.

Недавно СМИ активно сватали игрока сборной Украины в Брюгге. Руслан якобы не был доволен игровым временем в Аталанте и искал варианты продолжения карьеры. В текущем сезоне он провел в футболке бергамасков 20 матчей, забил один гол и отметился тремя ассистами.

Малиновский должен сделать сложный выбор – дилемма лидера сборной Украины, которая может поставить крест на Евро-2020