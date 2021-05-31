Бергамаски начали поиски усиления в межсезонье. На радары попала Германия, в частности – Шальке.

Полузащитник Шальке Амин Харит находится в сфере интересов Аталанты, сообщает Sky Sports. "Богиня" уже сделала предложение по поводу трансфера 23-летнего хавбека.

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Более того, Аталанта имеет конкурента в борьбе за Харита – Наполи тоже контактировал с Шальке относительно потенциального подписания. "Кобальтовые", в свою очередь, после вылета во вторую Бундеслигу планируют выручить за своего игрока солидные деньги.

К слову, контракт Амина Харита с Шальке рассчитан до 2024 года. В сезоне 2020/21 марокканец, выступающий на позиции Руслана Малиновского и Виктора Коваленко, провел 32 поединка, в которых отметился двумя голами и шестью ассистами.

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