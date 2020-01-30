Аталанта подписала защитника Бордо

Бергамский клуб арендовал экс-футболиста Милана Рауля Белланову.

Воспитанник итальянского Милана Рауль Белланова, последней командой которого был французский Бордо, вернулся на родину и продолжит свою карьеру в Аталанте, сообщает официальный сайт бергамского клуба.

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19-летний защитник будет выступать в команде полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского на правах аренды. Соглашение юного итальянца с клубом рассчитано на полтора года. Кроме того, Аталанта будет иметь право первоочередного выкупа Беллановы.

Интересно, что Рауль прославился не столько достижениями на футбольном поле, сколько скандальным фото с Криштиану Роналду в раздевалке Ювентуса. Выступая за Милан, Белланова после матча со "старой синьорой", сфотографировался с форвардом туринцев, но в кадр, кроме них, попал обнаженный защитник Джорджо Кьеллини.

Напомним, в текущем сезоне чемпионата Франции на счету Беллановы только один матч без результативных действий. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает итальянца в 1 млн евро.

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