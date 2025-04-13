Аталанта в рамках 32-го тура итальянской Серии А 2024/25 победила Болонью (2:0). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Аталанта после трех подряд поражений прекратила борьбу за чемпионство, однако существовала большая вероятность вылета за пределы зоны ЛЧ. От пятого места, на котором засела Болонья, бергамасков отделяло всего одно очко. "Россоблу", в свою очередь, рисковали опуститься на шестую строчку, пропустив вперед Лацио.

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Игроки "Богини" настроились на матч значительно лучше, открыв счет уже на 3-й минуте – это Белланова выполнил рывок правым флангом и прострелил на ближнюю, а Ретеги опередил защитников и замкнул. Таким образом, Матео оказался в одном голе от повторения клубного рекорда по количеству голов в одном чемпионате.

Больше всего лиговых голов, забитых за "Аталанту" в одном сезоне Серии А:



◎ 24 - Филиппо Индзаги (96/97)

◎ 23 - Дуван Сапата (18/19)

◉ 23 - Матео Ретеги (24/25)



Приближаемся к рекорду ? pic.twitter.com/W1F2zfZMS2 - Squawka (@Squawka) 13 апреля, 2025

На 21-й же Пашалич получил заброс на ход по тому же флангу, выгрыз мяч в борьбе с Лукуми и выполнил шикарный кросс, который без сопротивления замкнул Куадрадо. 2:0! Невероятно, но после этого хозяева провели только два удара за весь матч.

Болонья же нанесла 11 выстрелов. Гости создали ряд топ-моментов – один из выстрелов Карнески перевел в стойку.

Впрочем, отыграться команда так и не смогла. Аталанта отпраздновала победу и оторвалась от пятого места на четыре очка и обошла Ювентус, поднявшись на третью строчку в Серии А.

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