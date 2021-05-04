Полузащитник бергамасков и сборной Украины Руслан Малиновский начал принимать поздравления по случаю дня рождения.

Сегодня, 4 мая, 28-й день рождения празднует Руслан Малиновский. "Богиня" не обошла стороной такое событие и поздравила украинца в соцсетях.

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"Сегодня... взрывной день рождения! Всего наилучшего, Малина!" – написала пресс-служба итальянцев. Болельщики Аталанты же начали поздравлять Руслана в комментариях.

К слову, украинский полузащитник проводит солидный сезон на Апеннинах. В Серии А Малиновский провел 32 поединка, в которых успел отметиться 6-ю голами и 10-ю результативными передачами.

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