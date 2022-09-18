Аталанта в этом сезоне имеет преимущество перед конкурентами – бергамаски не играют в еврокубках. Впрочем, Джан Пьеро Гасперини все равно производит ротацию. В прошлый уик-энд группу атаки сформировали Малиновский, Муриэль и Лукман, а сегодня все трое сели в запас, освободив место для Эдерсона, Хёйлунда и Пашалича.

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Жозе Моуринью уже месяц не может выставить оптимальный состав впереди. Как только вернулся из лазарета Дзаньоло, травмировался Дибала. Аргентинец получил повреждение на разминке, поэтому Пеллегрини снова вынужден был играть выше, а в опорную зону вышел Матич.

Старт встречи был за Ромой. Хозяева агрессивно прессинговали и не пускали Аталанту на свою треть поля. Сами же "волки" строили перспективные быстрые атаки, которые соперники срывали фолами. Как следствие, зрелищного футбола не получилось. За первые 30 минут команды нанесли два удара и 11 раз нарушили правила.

Аталанта неожиданно открыла счет, когда Хёйлунд зацепился за мяч в чужой штрафной и отбросил в 14 зону на Скальвини – тот мастерски пробил в угол. После этого Рома по-настоящему активизировалась. Статистика ударов до конца тайма – 6:0. Вот только безрезультатно.

Аталанте помог случай. На старте матча травмировался основной голкипер Муссо. Вместо него вышел Спортьелло и отыграл роскошно. Резервист выиграл сложные дуэли у Ибаньеса и Абарахама. В другом эпизоде ​​Тамми сам запорол шикарный момент после паса Пеллегрини.

Во втором тайме Рома продолжала давить и претендовала на два пенальти. В обоих случаях Дзаньоло падал в штрафной в результате борьбы с Околи. В первом эпизоде ​​фолил сам Николо, а во втором – оппоненты тянули друг друга. Арбитр не поставил ни одного. Моуринью потерял голову, начал скандалить и получил красную.

Абрахам всеми силами пытался реабилитироваться за упущенные моменты. Англичанин вынес мяч с линии собственных ворот, а еще отлично выкатил под удар Пеллегрини – капитан пробил точно в голкипера. Дзаньоло не хватило точности. На усиление вышел Белотти, но забить так и не удалось. Шомуродов не попал в пустой угол.

Аталанта чудом выиграла матч, в котором нанесла в пять раз меньше ударов (20:4). Рома доминировала и переиграла соперника по всем параметрам, однако чудом не загнала мяч в сетку. Аталанта набрала 17 очков и поднялась на вершину Серии А. Рома с 13 баллами осталась на 6 месте.

Руслан Малиновский вышел на последние 5 минут и помог Аталанте сохранить победный счет, придержав несколько раз мяч на чужой половине. А еще Руслан получил желтую карточку, сорвав одну из атак хозяев.