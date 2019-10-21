Аталанта отправилась на матч Лиги чемпионов против Манчестер Сити – Малиновский и компания в прекрасном настроении

Руслан Малиновский вместе с Аталантой вылетел в Англию, где сыграет матч 3 тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Итальянский клуб в своем официальном Twitter опубликовал фотографии игроков из самолета, который доставит бергамасков в Великобританию.

Чемпионат Украины слабый, поэтому он не может быть показателем силы Шахтера, – тренер Динамо З

Все представители Аталанты находятся в прекрасном настроении, в один из кадров попал и наш Руслан Малиновский. Уже завтра (22 октября) команда попытается добыть свои первые очки в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Противостоять парням Джан Пьеро Гасперини будет грозный Манчестер Сити, который легко разобрался с Шахтером и загребским Динамо в предыдущих турах.

Напомним, что в составе "горожан" также есть свой представитель сборной Украины – Александр Зинченко, который, правда, в предыдущем матче ЛЧ против хорватов не попал даже в заявку.

Малиновский в римской феерии, МЮ остановил Ливерпуль, Зидан в шаге от провала – топ-моменты евроуикенда