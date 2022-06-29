Московский Локомотив больше не получает денег от Аталанты, которой продал Алексея Миранчука.

Россиянин перебрался в Бергамо два года назад за 14,5 млн евро. Аталанта договорилась о выплате этой суммы несколькими траншами. Осталось 5 млн долга, но итальянский клуб приостановил выплаты, сообщает TuttoAtalanta со ссылкой на российские СМИ.

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По информации источника, Аталанта аргументировала свое решение невозможностью перечислить средства на счет Локомотива. Тогда россияне выбрали другой банк, но бергамаски все равно не изменили своего решения и не будет платить. Москвичи планируют жаловаться в ФИФА и CAS, но в последнее время эти организации неохотно помогают оккупантам.

К слову, Миранчук за два сезона в Аталанте суммарно провел 44 матча (6 голов, 7 ассистов). Итальянский клуб откровенно разочарован такими результатами и хочет избавиться от россиянина.

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