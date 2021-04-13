Темная полоса в игровой карьере защитника Маттии Кальдары, очевидно, продолжается. В его услугах не нуждаются ни Аталанта из Бергамо, ни Милан.

Центрбек вернется в Милан, но в лагере "россонери" вряд ли задержится. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Кальдара был арендован Аталантой в январе 2020-го с правом выкупа за 16 млн евро. Бергамаски решили не активировать опцию, поскольку защитник из-за череды травм не смог закрепиться в обойме команды Гасперини. Однако, в планы Милана Кальдара тоже не входит. "Россонери" попытаются продать воспитанника "Богини" или отправить в новую аренду.

В нынешнем сезоне Маттиа Кальдара провел всего 8 матчей во всех турнирах с мизерными 113-ю минутами в сумме.

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