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Аталанта опубликовала видео лучших голов сезона – в нарезку попала "пушка" Малиновского

09:51 28 Читати українською
Аталанта опубликовала видео лучших голов сезона – в нарезку попала "пушка" Малиновского
Руслан Малиновский / Фото ФК Аталанта

Пока европейский футбол на паузе, Аталанта решила немного развлечь своих болельщиков.

29’ Риккардо Сапонара
40’ Джулио Донати
 
Джулио Донати 17’
Дуван Сапата 22’
Йосип Иличич 47’
Дуван Сапата 54’
Дуван Сапата 62’
Луис Муриэль 89’
Руслан Малиновский 90+2’
17’ Джулио Донати
22’ Дуван Сапата
29’ Риккардо Сапонара
40’ Джулио Донати
47’ Йосип Иличич
54’ Дуван Сапата
62’ Дуван Сапата
89’ Луис Муриэль
90+2’ Руслан Малиновский

Аталанта представила видеонарезку лучших эпизодов с участием игроков команды в сезоне 2019/20.

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В ролик также вошел гол украинского хавбека Руслана Малиновского в поединке 26-го тура Серии А против Лечче (7:2).

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Малиновский провел 22 матча, в которых отметился 4-мя голами.

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Эпизод с голом Малиновского на 2:03

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Теги
Украинцы за рубежом Лечче - Аталанта Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Италия Видеоновости
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