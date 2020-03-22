Аталанта опубликовала видео лучших голов сезона – в нарезку попала "пушка" Малиновского

Пока европейский футбол на паузе, Аталанта решила немного развлечь своих болельщиков.

Аталанта представила видеонарезку лучших эпизодов с участием игроков команды в сезоне 2019/20.

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В ролик также вошел гол украинского хавбека Руслана Малиновского в поединке 26-го тура Серии А против Лечче (7:2).

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Малиновский провел 22 матча, в которых отметился 4-мя голами.

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Эпизод с голом Малиновского на 2:03