Падение от статуса третьей команды Италии и четвертьфиналиста ЛЧ до уровня середняка турнирной таблицы не беспокоит боссов бергамасков. Умберто Марино – скандальный генеральный директор Аталанты – заявил, что руководство клуба полностью доверяет Гасперини.

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"Я всегда говорю, что позиция Гасперини не подлежит обсуждению. Мы будем двигаться вперед с теми характеристиками, которые тренер предоставил этой команде. Аталанта с ним на всю жизнь", – цитирует Марино Football Italia со ссылкой на DAZN.

Напомним, Гасперини возглавил Аталанту в 2016 году – он работает дольше всех в одном клубе среди всех действующих тренеров Серии А. Под его руководством команда три года подряд финишировала третьей в Серии А, но в текущем сезоне идет только 8-й, практически потеряв шансы на топ-4. Недавно команда Руслана Малиновского проиграла три матча чемпионата подряд, чего под руководством 64-летнего наставника еще не случалось.

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