Во время встречи Малиновский сообщил Перкасси, что хочет перейти в аренду в Тоттенхэм и не собирается рассматривать предложение Марселя, сообщает Tutto Atalanta со ссылкой на Sport Italia.

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Издание также сообщило сумму, которую Аталанта хочет получить за Руслана – 18-20 млн евро. Интересно, что "богиня" будто бы не получала предложений по полноценному выкупу украинца.

Напомним, накануне Малиновский в возможно последнем матче за Аталанту отличился голом в ворота Милана. Главным претендентом на хавбека называют Тоттенхэм, также есть варианты с Ноттингемом Форестом и Марселем.

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