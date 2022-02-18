Аталанта победила Олимпиакос в плей-офф Лиги Европы. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Для Аталанты поединок начался холодным душем. Греки разогнали контратаку, которую роскошным ударом метров с 23-х завершил Тикинью. Никаких шансов для голкипера.

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Долгое время Олимпиакосу удавалось удерживать благоприятный результат. Проблемой стали угловые и персонально Берат Джимсити. Сначала албанец четко пробил головой, а буквально через несколько минут подстерег ошибку защитников и принес победу бергамаскам.