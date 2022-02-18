Аталанта – Олимпиакос – 2:1 – видео голов и обзор матча Лиги Европы
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Аталанта победила Олимпиакос в плей-офф Лиги Европы. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
завершено
61’ Берат Джимсити
64’ Берат Джимсити
Тикиньо Соарес 16’
16’ Тикиньо Соарес
61’ Берат Джимсити
64’ Берат Джимсити
Для Аталанты поединок начался холодным душем. Греки разогнали контратаку, которую роскошным ударом метров с 23-х завершил Тикинью. Никаких шансов для голкипера.
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Долгое время Олимпиакосу удавалось удерживать благоприятный результат. Проблемой стали угловые и персонально Берат Джимсити. Сначала албанец четко пробил головой, а буквально через несколько минут подстерег ошибку защитников и принес победу бергамаскам.
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