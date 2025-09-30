Аталанта и Брюгге встретились в матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов. Результат и обзор поединка читайте в этой новости на "Футбол 24".

Аталанта и Брюгге по-разному начали новый сезон Лиги чемпионов. Бельгийцы разбили Монако (4:1), а итальянцы были разгромлены действующим обладателем трофея – ПСЖ. Игра же началась очень ровно – команды поочередно владели мячом, а до моментов дело почти не доходило.

В таком стиле прошел почти весь первый тайм, но на 38-й минуте Брюгге повел в счете. Тресольди получил мяч перед штрафной, отдал на Цолиса, который качнул защитника и классным обводящим ударом пробил в дальний нижний угол – 0:1 в пользу бельгийцев!

На второй тайм не вышел Рауль Белланова – Иван Юрич решил выпустить вместо него Давиде Дзаппакосту. Аталанта немного ожила в атаке, начала создавать моменты, но главная проблема – реализация. Ударов хватало, но при этом в створ так и не удавалось попасть. Но на 72-й минуте бергамаски достигли своего. Муса прорвался по левому флангу, но вратарь Брюгге Якерс выбил мяч у него из-под ног. Дальше к снаряду бежал Пашалич, Якерс попытался опередить хорвата, но не сумел. 11-метровый взялся исполнять Самарджич, который хладнокровно развел вратаря и мяч по разным углам – 1:1!

Аталанта продолжила атаковать и на 87-й минуте добилась своего. После розыгрыша углового Самарджич навесил в штрафную, Муса на линии вратарской головой продолжил полет мяча, а Пашалич также головой поразил ворота Якерса – 2:1! Судья добавил еще 5 минут, однако Брюгге не сумел воспользоваться этим – Аталанта празднует победу и поднялась, хоть и временно аж на 5 место (до этого находилась на последнем).