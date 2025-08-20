Аталанта на своем официальном сайте объявила о подписании Крстовича. Ранее Альфредо Педулла сообщал, что "богиня" заплатит за черногорца 25 млн евро + 5 млн евро в виде бонусов.

За два года в Лечче Никола забил 19 голов в 74 матчах, сыграв ключевую роль в двух кампаниях апулийцев по спасению в Серии А. Крстович также провел 27 матчей и забил 6 голов за взрослую сборную Черногории, за которую он дебютировал 28 марта 2022 года.

Летом Крстович опубликовал в своем Instagram фото в форме Ромы – таким образом он намекал на свой переход в столицу Италии на фоне слухов об интересе к нему со стороны "джаллоросси". Более того, позже сообщалось, что Рома достигла с форвардом соглашения по личному контракту, и что сам игрок уже подписал это соглашение.

Однако после слухов эта информация не подтвердилась – Черногорец так и не стал "заменой" Артема Довбика.

