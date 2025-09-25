Аталанта официально переименовала свой стадион – новое название связано с Динамо
Аталанта пытается вытянуть максимальный заработок со своей арены.
Бергамский клуб на официальном сайте объявил об изменении названия домашнего стадиона – отныне это New Balance Arena.
Летом этого года американская компания стала новым техническим партнером и поставщиком экипировки для Аталанты. Руководство "Богини" решило расширить сотрудничество, продав название родной арены. Также изменено название академии – теперь это New Balance Academy – Dedicata a Mino Favini, в честь известного открывателя талантов и детского тренера Мино Фавини, который десятилетиями работал в Аталанте.
Арена в Бергамо была возведена в 1928 году и за свою историю регулярно меняла название – Stadio Mario Brumana, Stadio Comunale, Stadio Atleti Azzurri d'Italia, Gewiss Stadium. К слову, New Balance также является техническим партнером киевского Динамо.
