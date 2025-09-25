Бергамский клуб на официальном сайте объявил об изменении названия домашнего стадиона – отныне это New Balance Arena.

Летом этого года американская компания стала новым техническим партнером и поставщиком экипировки для Аталанты. Руководство "Богини" решило расширить сотрудничество, продав название родной арены. Также изменено название академии – теперь это New Balance Academy – Dedicata a Mino Favini , в честь известного открывателя талантов и детского тренера Мино Фавини, который десятилетиями работал в Аталанте.

Арена в Бергамо была возведена в 1928 году и за свою историю регулярно меняла название – Stadio Mario Brumana, Stadio Comunale, Stadio Atleti Azzurri d'Italia, Gewiss Stadium. К слову, New Balance также является техническим партнером киевского Динамо.

Atalanta BC and New Balance today unveiled the next stage in their relationship. Having become Atalanta BC’s official sponsor and kit creator at the start of the 2025/26 season, New Balance will now take on naming rights to the club’s historic stadium in Bergamo. Starting… pic.twitter.com/w6KtS9s1FL — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 25, 2025

