Как известно, Алехандро Папу Гомес выступал за Аталанту в течение 7 лет, однако зимой был отстранен от тренировок с основной командой и, наконец, продан в Севилью.

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"Мне жаль, что приходится возвращаться к этому вопросу, но продажа Алехандро Гомеса была желанием Антонио Перкасси, президента Аталанты. Он обусловлен серьезным актом недисциплинированности в отношении владельцев клуба. Мне больше нечего добавить", – цитирует Перкасси официальный сайт Аталанты.

Напомним, накануне Папу наконец нарушил молчание и рассказал свою версию конфликта с Джан Пьеро Гасперини, после которого ему пришлось покинуть команду. По мнению аргентинца, клуб не проявил должного уважения, не заставив тренера попросить прощения.

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