Защитник Эвертона Бен Годфри сменил клубную прописку и продолжит свою карьеру в Италии.

Аталанта на своем официальном сайте объявила о переходе 26-летнего англичанина. Бен Годфри перешел к бергамаскам из Эвертона.

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По информации Gazzetta.it, Аталанта за защитника заплатила 10 миллионов евро, включая бонусы. Бен Годфри подписал контракт сроком на пять лет.

Англичанин выступал за Эвертон с 2020 года. В общей сложности он отыграл за "ирисок" в 93 матчах во всех турнирах и записал в свой актив три результативные передачи.

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