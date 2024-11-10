В рамках 12-го тура итальянской Серии А запланировано несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2024/25, 12-й тур

Аталанта – Удинезе – 2:1

Голы: Пашалич, 56, Туре, 60 (автогол) – Камара, 45+3

Фиорентина – Верона – 3:1

Голы: Кин, 4, 59, 90+2 – Сердар, 18

Монца – Лацио – 0:1

Гол: Дзакканьи, 36

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Аталанта одержала шестую подряд победу в Серии А, в родных стенах одолев Удинезе. Первый тайм оказался неудачным для бергамасков, завершившись пропущенным голом прямо перед перерывом. Фриульцы вышли вперед благодаря шикарному удару Камара с угла штрафной в дальнюю девятку.

Впрочем, во втором тайме хозяева перевернули игру. Сначала сработала замена Джан Пьеро Гасперини – Белланова, вышедший вместо Дзаппакосты, сравнял счет на 56-й минуте. Еще через четыре минуты команда вышла вперед благодаря автоголу Туре. Эта досада и решила судьбу противостояния. 2:1 в пользу Аталанты! Удинезе несколько недель назад находился в зоне ЛЧ, но после третьего подряд поражения отстал от нее аж на восемь очков. Бергамаски же догнали Наполи, который лидирует в Серии А только благодаря победе в личной встрече.

Продолжает разрывать Фиорентина. В этот раз под "горячую ногу" Кина попала Верона. Итальянский нападающий оформил хет-трик и с 8 мячами вышел на вторую строчку по количеству голов в Серии А – у лидера бомбардирской гонки нападающего Аталанты Матео Ретеги 11 точных выстрелов. Фиорентина одержала шестую победу подряд, набрала 25 очков и установила троевластие на вершине турнирной таблицы Серии А – столько же очков у Аталанты и Наполи, однако партенопейцы свой матч проведут позже. Верона же с 12 баллами остается четырнадцатой.

Продолжает сыпаться Монца. Аутсайдер Серии А потерпел уже третье поражение подряд – на этот раз обидчиком миланцев стал Лацио. Римлянам хватило одного гола, забитого Дзакканьи в конце первого тайма. "Орлам" удалось взлететь уже на четвертую строчку – сейчас четыре команды имеют в своем активе по 25 очков: Наполи, Аталанта, Фиорентина и Лацио. К слову, партенопейцы свой матч проведут позже.

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