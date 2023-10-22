Даже в Италии этот матч рассматривался в контексте встречи Руслана Малиновского со своей бывшей командой. Джан Пьеро Гасперини в очередной раз подчеркнул, что у Бергамо есть только приятные воспоминания об украинце. Также Аленаттор пошутил, что его подопечные будут максимально заставлять Малиновского играть правой ногой, ведь о силе его левой на Апеннинах знают все.

Шанс это продемонстрировать Руслан получил уже на шестой минуте игры. Генуэзцы заработали штрафную прямо по центру, к воротам метров 25. Конечно, к мячу подошел наш земляк. Малиновский сумел направить мяч под стенкой, но голкипер Аталанты был готов к такому сценарию. Это был самый реальный шанс Дженоа в первом тайме. У бергамцев было интереснее. Лукман должен был открывать счет, но попал в стойку ворот.

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А вот во втором тайме стало заметно, кто здесь фаворит. Аталанта повысила темп и принялась создавать момент за моментом. Впрочем, с реализацией были большие проблемы. Когда же Лукман наконец-то забил, арбитр не хотел засчитывать. Адемола действительно коснулся мяча рукой, но с таким касанием считаться не следует. К счастью, VAR указал главному арбитру на ошибку. Хозяева вышли вперед. Уже в компенсированное время Дженоа пропустила второй. Перехват в центре поля завершился голом Эдерсона. Аталанта победила и вернулась на шестое место. "Грифоны" расположились рядом с зоной вылета.

Руслан Малиновский получил одну из лучших оценок среди всех выходивших на поле игроков. Украинец подходил с 85% точности, отдал одну ключевую передачу, четырежды бил по воротам, совершил три успешные попытки дриблинга, выиграл из 13 единоборств. Черновой работы тоже не сторонился – заблокировал один удар соперников и четыре раза успешно отбирал мяч.