"Де Кетеларе? Мы не можем играть так стабильно хорошо весь сезон. В атаке мы изменились из-за травм. Завтра он вернётся, но возвращение Эдерсона гораздо важнее", – отмечал Джан Пьеро Гасперини перед матчем с Лацио, в котором его команда проиграла. В той встрече (0:1) Эдерсон не показал свой лучший футбол, но уже в следующей игре с Болоньей (2:0) Аталанта с бразильцем в старте прервала трёхматчевую серию поражений.

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А в гостевой игре с Миланом в 33-м туре именно Эдерсон принёс бергамаскам победу. Именно он замкнул головой трёхходовку Лукман-Белланова-Эдерсон в затяжной позиционной атаке в лучших традициях Барселоны Гвардиолы.

В этой встрече наставник "россонери" Сержиу Консейсау намеревался проверить новую схему 3-4-3 против топ-соперника – разгром Удинезе со счётом 4:0 его не убедил. Теперь понятно, почему тренер сомневался - Лука Йович, который вышел в стартовом составе, был практически незаметен. Милан перешёл на 4-2-3-1 лишь на 77-й минуте с выходом Соттила, Феликса и Абрахама на замену, но уже было поздно. Аталанта, чья оборона была в экспериментальном составе из-за травм, выстояла.

Милан же провалил репетицию ответного полуфинала Кубка Италии с Интером. Новая тактика Консейсау против топ-команды не сработала, а сам тренер "потратил" основной состав своей команды на матч Серии А.

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