Аталанта приобрела у Салернитаны 23-летнего хавбека Эдерсона, сообщает официальный сайт клуба. Стороны договорились о сумме трансфера в размере 25 миллионов евро.

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Впрочем, Аталанта не будет платить столько. Бергамаски включили в соглашение защитника Маттео Ловато. Он отправился в обратном направлении и подписал контракт с Салернитаной на 5 лет.

Эдерсон переехал в Серию А только в начале года, но провел отличные полгода и пошел на повышение. Ловато прошлый год провел в аренде в Кальяри.