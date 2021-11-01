Тренерский штаб "Богини" во главе с Джан Пьеро Гасперини выбрал футболистов, у которых будет шанс сыграть в поединке 4-го тура Лиги чемпионов против МЮ.

21 игрок попал в заявку Аталанты на встречу с "красными дьяволами", сообщает пресс-служба клуба. В ней стабильно присутствует украинский хавбек Руслан Малиновский.

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Также в список вернулся Берат Джимсити, с начала октября восстанавливавшийся от операции на сломанном предплечье. Это очень хорошая новость для Гасперини, ведь 28-летний албанец – лидер защиты.

К слову, поединок 4-го тура Лиги чемпионов Аталана – Манчестер Юнайтед состоится уже завтра, 2 ноября, в 22:00. В случае победы Малиновский и Ко будут иметь шансы возглавить группу F.

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