Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини определился с обоймой исполнителей, которые смогут сыграть в решающем матче Кубка Италии сезона 2020/21.

"Богиня" отправится на противостояние против Ювентуса с 23-мя исполнителями в обойме, информирует официальный Twitter клуба.

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В заявке уже стабильно нашлось место полузащитнику Руслану Малиновскому. Участие другого украинца в финальном поединке невозможно – Виктор Коваленко оказался вне заявки из-за повреждения, которое получил недавно. В активе Руслана сейчас 41 встреча во всех турнирах в этом сезоне (9 голов и 12 ассистов), Виктор провел на поле только 3 минуты.

Напомним, Аталанта уже завтра, 19 мая, сыграет в финале Кубка Италии против Юве. Начало встречи – в 22:00. Через четыре дня бергамаски сойдутся с Миланом в последнем туре Серии А.

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