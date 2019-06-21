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Аталанта объявила о трансфере Муриэля

16:25 86 Читати українською
Аталанта объявила о трансфере Муриэля
Луис Муриэль / AS Colombia

Колумбийский нападающий Луис Муриэль официально перешел в Аталанту.

Аталанта официально подписала Луиса Муриэля, сообщает официальный твиттер клуба.

Муриэль получил травму и больше не поможет сборной Колумбии на Копа Америка-2019

Колумбиец перешел в Аталанту из испанской Севильи. Детали сделки пока не разглашается, но известно, что колумбиец будет выступать за "бергамаски" под 9 номером.

В сезоне 2018/19 Луис Муриэль провел последние полгода в аренде в Фиорентине. В 19 матчах игрок записал в свой актив 6 забитых мячей.

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