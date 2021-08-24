Аталанта договорилась с Челси о полноценном трансфере Давиде Дзаппакосты, сообщает официальный сайт бергамасков.

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29-летний итальянец подписал контракт с новым клубом до лета 2025-го. Лондонцы получили за своего защитника около 9 млн евро. Давиде является воспитанником Аталанты, игрок покинул родной клуб в 2015-м.

Прошлый сезон Дзаппакоста провел в Дженоа на правах аренды и сыграл 25 матчей, забив 4 мяча.

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