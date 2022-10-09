Аталанта расписала ничью с Аталантой в рамках 9-го тура Серии А. Обзор и видео голов – в этой новости на "Футбол 24".

Джан Пьеро Гасперини сделал ставку на проверенных исполнителей, но героем первого тайма стал единственный новичок в стартовом составе. Адемола Лукман откликнулся на прострел от Муриэля. Англичанин еще и получил абсурдную желтую карточку, поскольку арбитр разглядел в его праздновании оскорбление в свой адрес. Там даже близко не было ничего подобного.

После перерыва Аталанта получила роскошный шанс удвоить преимущество благодаря пенальти. Муриэль к ассисту добавил еще и гол. Тренеры сделали ряд замен (в частности, вышел Малиновский), но лучше угадал Андреа Соттиль. Удинезе получил необходимый импульс и вновь доказал, что не случайно находится среди лидеров чемпионата Италии.

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Камбек начался голом одного из лучших игроков Серии А прямо сейчас. Жерер Деулофеу взял на себя ответственность за исполнение перспективного штрафного. Воспитанник Барселоны роскошным ударом закрутил мяч под штангу. На этом Удинезе не остановился, а продолжил давить. Аталанта выглядела откровенно растерянной командой и вскоре пропустила во второй раз – от Переса. Этот гол оказался последним в отчетной встрече.

Финальный свисток зафиксировал ничью. Аталанта хотя бы временно стала единоличным лидером Серии А, Удинезе с отставанием в одно очко на второй строчке сравнялся с Миланом и Наполи, но партенопейцы еще должны были сыграть свой матч 9-го тура.