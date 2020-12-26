Хавбек "горняков" Виктор Коваленко собирается в Серию А не за "длинным евро".

Как известно, полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко якобы подписал предварительный контракт с итальянской Аталантой и может присоединиться к команде Руслана Малиновского уже в январе, если бергамаскам удастся договориться с "горняками".

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Издание Prima Bergamo обнародовало некоторые детали зарплаты Коваленко в будущем клубе после завершения трансфера. По их информации, итальянский клуб никогда и никому не платит более 2 миллионов евро в год, поэтому 24-летний украинец также не будет получать сумму больше озвученной. К слову, два миллиона евро в год в команде Гасперини зарабатывает только Алехандро Папу Гомес.

Напомним, Коваленко в текущем сезоне провел за Шахтер 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола.

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