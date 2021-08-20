Действующий чемпион Италии до сих пор не нашел замены Ромелу Лукаку, который перебрался в Челси.

Интер пытался купить на место бельгийца Дувана Сапату, но Аталанта не хочет отпускать своего бомбардира меньше чем за 40 млн евро. Такие условия делают трансфер невозможным.

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Руководство миланского клуба нашло альтернативу. Интер активизировал переговоры о возможности перехода Маркуса Тюрама из Боруссии Менхенгладбах, сообщает La Gazetta dello Sport. Немцы оценивают своего игрока в 30 млн евро, а итальянцы предлагают 20 млн + 5 млн бонусами. Стороны пытаются найти консенсус.

К слову, в прошлом сезоне форвард сборной Франции на клубном уровне провел 40 матчей, забив 11 голов и отдав 12 ассистов. В частности, Маркус сыграл оба матча в противостоянии с Шахтером в ЛЧ, которое завершилось в пользу Боруссии с общим счетом 10:0. Тюрам отдал результативный пас в киевском поединке.

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