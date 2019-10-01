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Аталанта не добывает в Лиге чемпионов тех результатов, которых заслуживает, – Гасперини

1 октября 23:34 117 Читати українською
Аталанта не добывает в Лиге чемпионов тех результатов, которых заслуживает, – Гасперини
Джан Пьеро Гасперини / Reuters

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини оценил действия своих подопечных в матче второго тура Лиги чемпионов против Шахтера.

28’ Дуван Сапата
 
Жуниор Мораес 41’
Манор Соломон 90+5’
28’ Дуван Сапата
41’ Жуниор Мораес
90+5’ Манор Соломон

"Ребята справились хорошо, и хотя мы должны взять на себя часть вины за решающий гол, порой кажется, что мы не получаем результатов, на которые заслужили в Лиге чемпионов.

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Это была важная игра против сильной команды, которая привыкла к подобным турнирам. Уровень очень высокий, поэтому это ценный опыт, но очень больно терять очки за несколько секунд до финального свистка. Очень жаль ребят, особенно учитывая то, как они играли, поражение на самом деле не отражает этого", – сказал Гасперини в комментарии Sky Sport Italia.

Сейчас Аталанта занимает последнюю позицию в группе С, не имея ни одного очка в своем активе. В следующем туре бергамаски поедут в гости к Манчестер Сити.

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Лига чемпионов Аталанта - Шахтер Аталанта Аталанта Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини
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