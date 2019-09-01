Аталанта нашла замену Шкртелу – соперник Шахтера интересуется защитником Севильи

Бергамаски не хотят столкнуться с дефицитом центральных защитников в новом сезоне.

Аталанта может подписать защитника Севильи Симона Кьяер, информирует Sky Sport Italy.

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Итальянский клуб надеялся закрыть позицию центрбека Мартином Шкртелом, однако опытный словак покинет команду, не проведя в ней и месяца. Теперь участнику Лиги чемпионов срочно приходится искать замену, поскольку трансферное окно закрывается уже 2 сентября. Среди главных кандидатов – Кьяер, который раньше играл в Италии за Рому и Палермо.

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Напомним, матчи группового этапа ЛЧ между Аталантой и Шахтером состоятся 1 октября и 11 декабря.