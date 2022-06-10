Аталанта предложила болельщикам выбрать лучший гол сезона 2021/22. Для голосования были представлены десять претендентов, голы которых ранее были признаны лучшими голами месяца.

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Среди фигурантов сразу два выстрела от украинского полузащитника Руслана Малиновского. Первый наш легионер забил в декабре прошлого года в ворота Наполи (3:2), а второе взятие ворот произошло в феврале в игре с Ювентусом (1:1). Голосование продлится до 21 июня.

Напомним, по итогам сезона Аталанта заняла в турнирной таблице Серии А восьмую строчку, а в Кубке Италии остановилась на стадии 1/4 финала, проиграв Фиорентине (2:3). В Лиге Европы бергамасков в полуфинал не пустил РБ Лейпциг.

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