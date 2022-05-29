Спортивный директор бергамасков Джованни Сартори покинул свой пост после 8-ми лет работы в клубе.

Аталанта объявила о расторжении контракта с 65-летним Сартори на своем официальном сайте.

Функционер работал в клубе 8 лет, а в 2019-м пытался сорвать трансфер Руслана Малиновского из Генка. Спортивный директор считал, что украинец не стоит больше 8 млн евро. В итоге по инициативе президента Аталанты за Малиновского заплатили 13, а хавбек сборной Украины удачно вписался в команду (128 матчей, 29 голов, 26 результативных передач и статус лучшего ассистента сезона 2020/21).

Напомним, кампания 2021/22 стала провальной для Аталанты. После трех подряд выходов в Лигу чемпионов Аталанта заняла только 8 место в Серии А, оставшись без еврокубков на сезон 2022/23.

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