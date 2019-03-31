Аталанта на выезде победила Парму: 29-й тур Серии А, матчи воскресенья

В рамках 29-го тура итальянского первенства Аталанта благодаря голам Марио Пашалича и Дувана Сапаты победила Парму (1:3).

Чемпионат Италии 2018/2019, 29-й тур

Парма – Аталанта – 1:3

Голы: Жервиньо, 8 – Пашалич, 24 Сапата, 75, 90+4

Рома – Наполи – начало в 16:00

Фиорентина – Торино – начало в 16:00

Фрозиноне – СПАЛ – начало в 16:00

Болонья – Сассуоло – начало в 19:00

Интер – Лацио – начало в 21:30

Парма принимала Аталанту, открыв счёт уже на 8-й минуте усилиями Жервиньо – ивуариец воспользовался ошибкой защитника и расстрелял ворота соперника. Впрочем, уже на 24-й Пашалич сравнял, получив разрезающий пас от Гомеса и пробив из пределов штрафной в правый нижний угол. В дальнейшем матч проходил в равной борьбе с несколькими опасными моментами в исполнении обеих команд, но сильнее оказалась Аталанта. На 75-й минуте скоростная контратака гостей завершилась прострелом Кастаня, который ударом с линии вратарской замкнул Сапата – 1:2. Уже в компенсированное время Сапата оформил дубль и установил окончательный счёт встречи – 1:3.

Таким образом, Атланта набрала 48 очков и поднялась на пятую позицию в турнирной таблице, в то время как Парма с 33 зачётными баллами опустилась на тринадцатую.