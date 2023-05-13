Салернитана обыграла Аталанту в матче 35-го тура Серии А. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Салернитана и Аталанта открывали субботнюю программу Серии А. Экс-клуб Малиновского остается рядом с зоной еврокубков и может претендовать даже на Лигу чемпионов. Для этого необходимо было обыграть Салернитану, решившую вопрос выживания.

Наполи и Спаллетти торгуются за миллион евро – творец Скудетто дал положительный сигнал

Впрочем, подопечные Гасперини споткнулись – Аталанта умудрилась на последних минутах уступить Салернитане. Решающий гол забил Антонио Кандрева на 90+3, ухудшив шансы бергамасков на выход в еврокубки.

Салернитана набрала 38 очков, поднявшись на 15 место, а Аталанта с 58 пунктами осталась седьмой.

Лацио спас ничью с аутсайдером Серии А – римляне избежали поражения в добавленное время и закрутили интригу за ЛЧ